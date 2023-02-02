Buyback и повышение дивидендов поддержат цену акций Shell - Freedom Finance Global

Программа buyback и повышение дивидендов поддержат котировки акций Shell, говорится в комментарии старшего аналитика Freedom Finance Global Сергея Пигарева.

"Мы нейтрально оцениваем результаты Shell за четвертый квартал 2022 года. На наш взгляд, цена бумаг эмитента реализовала потенциал роста. Следует учитывать, что весной стоит ожидать ухудшения результатов из-за снижения объемов продаж природного газа и СПГ в связи с окончанием отопительного сезона. Тем не менее поддержку акциям компании окажут обратный выкуп и повышение дивидендов (объявлены buyback на $4 млрд и повышение дивидендов на 15%)", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.