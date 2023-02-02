Вероятна умеренно позитивная динамика S&P 500 в четверг - Freedom Finance Global

Вероятна умеренно позитивная динамика индекса S&P 500 на торгах в четверг, считает аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.

"S&P 500 удалось закрепиться выше сопротивления 4100 пунктов благодаря усилению "аппетита" участников рынка к риску после положительно оцененных ими заявлений ФРС США в отношении инфляции. MACD по-прежнему подтверждает вероятность продолжения восходящего тренда, хотя RSI находится в зоне перекупленности, сигнализируя о риске коррекции. Утренние фьючерсы указывают на умеренно позитивную динамику для индекса и на более выраженное восстановление технологического индекса Nasdaq за счет положительных корпоративных новостей", - указывает эксперт в комментарии инвесткомпании.

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