Оснований для изменения уровня ставки у ЦБ РФ пока нет - ПСБ

Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку без изменений (на уровне 7,5% годовых) по итогам заседания 10 февраля 2023 года (инфляция остается в рамках прогноза), считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

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