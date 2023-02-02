Сила восходящего тренда в акциях ММК растет - "Велес Капитал"

Сила восходящего тренда в акциях "ММК" растет, полагает эксперт инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Акции "ММК" в четверг подскочили до пика с конца мая 2022 года вслед за НЛМК и "Северсталью" после выхода не столь слабых, как опасались, данных о состоянии отрасли за 2022г. С технической точки зрения акции "ММК" достигли обозначенной нами в декабре цели повышения 37 руб., при этом сила восходящего тренда растет, указывая на возможность достижения бумагами следующих среднесрочных сопротивлений на уровне 40 руб., 42,5 руб. и 45 руб. Помешать росту в ближайшие дни может сформировавшаяся перекупленность. Сохранять краткосрочные "длинные" позиции имеет смысл выше 37 руб., а среднесрочные - выше 35 руб.", - отмечает аналитик.

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