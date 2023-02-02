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02 февраля 2023 года 14:38
Доля государства в акциях ВТБ может увеличиться до 88,3% - Альфа-банк
Доля государства в акциях ВТБ может увеличиться с 60,9% до 88,3%, если оно выкупит весь одобренный выпуск допэмиссии обыкновенных акций, говорится в комментарии Альфа-банка. "Наблюдательный совет ВТБ определил цену допэмиссии акций на уровне 0,017085 руб., - отмечает аналитик Евгений Кипнис. - В понедельник собрание акционеров ВТБ одобрило выпуск 30196 млрд обыкновенных акций (против 12961 млрд, находящихся в обращении в настоящее время). Это предполагает привлечение нового капитала в размере до 516 млрд руб. Утвержденный объем, вероятно, включает резерв для полной реализации преимущественных прав миноритариев, в то время как участие государства может быть ограничено его текущей долей владения обыкновенными акциями (60,9% от утвержденного объема)". Если предположить, что миноритарии не воспользуются своими преимущественными правами, это, по мнению эксперта, означает, что ВТБ привлечет не менее 314 млрд руб. нового капитала путем выпуска не менее 18389 млрд новых акций, которые будут приобретены государством. "Мы считаем, что этой суммы было бы достаточно для того, чтобы банк соответствовал существующим требованиям ЦБ РФ к достаточности капитала. В этом случае доля государства в обыкновенных акциях банка увеличивается с нынешних 60,9% по крайней мере до 83,8%, если миноритарии не будут участвовать. В случае, если государство выкупит весь одобренный выпуск, его доля может достичь 88,3%", - прогнозирует стратег Альфа-банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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