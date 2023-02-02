ЦБР может быть вынужден понизить ключевую ставку в марте - Альфа-банк

Банк России может быть вынужден понизить ключевую процентную ставку в марте, полагает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

" Как сообщил Росстат, инфляция составила 0,21% за последнюю неделю января и 0,74% с начала месяца на 30 января. Это указывает на то, что уровень годовой инфляции должен составить примерно 11,6-11,7% г/г за январь 2023г, что в целом соответствует нашим ожиданиям, - пишет эксперт. - Подобная динамика инфляции соответствует ожиданиям резкого замедления роста цен к апрелю, когда уровень годовой инфляции должен замедлиться до 2-3% г/г. В целом мы по-прежнему придерживаемся своего осторожного мнения по поводу действий ЦБ РФ в ближайшие месяцы - мы считаем, что регулятор может быть вынужден понизить ключевую процентную ставку в марте, так как правительство будет заинтересовано в снижении стоимости фондирования с тем, чтобы сдержать риски, связанные с бюджетным дефицитом".

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