Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Snap до $13,8

Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Snap Inc. с $15,2 до $13,8 за штуку, подтвердив позитивный долгосрочный прогноз, сообщается в комментарии инвесткомпании

"Котировки эмитента останутся в боковике в течение ближайшего квартала, а риск их дальнейшего снижения выглядит ограниченным, потому что консенсус-прогнозы были заметно ухудшены, - считает эксперт Михаил Денисламов. - В ожидания инвесторов на 2023г после выхода последнего отчета обоснованно закладывается рост выручки Snap на скромные 6%, но прогнозируемое на 2024г повышение показателя лишь на 16% выглядит чрезмерно пессимистичным для быстрорастущего бизнеса с учетом эффекта низкой базы 2023г".

На взгляд аналитика, Snap способна ежегодно наращивать выручку на 25-30% в благоприятной макросреде. "В 2024 году рекламодатели будут увеличивать бюджеты на продвижение, а бизнес Snap успеет хорошо подготовиться к позитивной смене тренда благодаря постоянным инновациям, - полагает Денисламов. - Кроме того, меры по сокращению расходов приведут к выраженному эффекту операционного рычага в 2024г и далее. В наш консервативный прогноз на 2024г закладываем скорректированную EBITDA в размере около $0,8 млрд. Акции SNAP за последний год продемонстрировали способность торговаться со средним форвардным мультипликатором EV/EBITDA около 34х. Применяя мультипликатор EV/EBITDA, равный 30х, получаем показатель EV на конец 2023 года на уровне $24 млрд".

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