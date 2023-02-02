"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Snap до $9,9

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысили прогнозную стоимость акций Snap Inc. c $8,2 до $9,9 за штуку на горизонте года на фоне повышения прогноза по рентабельности, сообщается в материале.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была при этом сохранена экспертами.

"Мы полагаем, что основные проблемы компании в виде сокращения мирового рынка рекламы, трудностей с таргетированием и измерением ее эффективности, а также с усиление конкуренции на рынке продолжат оказывать давление на котировки акций в I квартале 2023 года. Оптимизация затрат за счет сокращения персонала начала позитивно сказываться на рентабельности компании. Тем не менее у нас есть опасения, что столь радикальный шаг может оказать влияние на будущие темпы роста выручки", - отмечают аналитики в комментарии.

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