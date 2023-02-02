S&P 500 может вырасти до 4200п в ближайшее время - БКС Экспресс

Технически индекс S&P 500 может подняться к уровню 4200 пунктов в ближайшее время, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Заседание ФРС США прошло без эксцессов - ключевая ставка была повышена на 25 б.п., до 4,75% годовых. Регулятор отметил снижение инфляции и сильный рынок труда, что допускает дальнейшее ужесточение, но сдержанными темпами. В конце марта планка 5% по ключевой ставке все же будет достигнута. Решение не стало сюрпризом, ведь все последние месяцы рынок закладывал такой вариант, а фьючерсы на ставку указывали на вероятность послабления Федрезерва почти под 100%. А на весеннем заседании Комитета по открытым рынкам за рост стоимости фондирования еще на 25 б.п., к 5%, голосуют более 85% участников", - отмечает аналитик в комментарии.

"Технически закрепление индекса S&P 500 над уровнем 4100 пунктов открывает пространство к 4200 пунктам или около 2% от закрытия в среду. А далее участники рынка могут вспомнить о пусть и ограниченном, но все же ухудшении кредитных условий финансирования, а также о технической перегретости рынка после свершившегося на ожиданиях по ставке ФРС ралли", - пишет Зельцер.

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