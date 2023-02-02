Цена нефти вернется в диапазон $85-90/барр. благодаря усилению спроса в Китае - Freedom Finance Global

Цена нефти вернется в диапазон $85-90 за баррель Brent в ближайшей перспективе благодаря усилению спроса в Китае, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Участники сделки ОПЕК+ сохранили лимиты добычи. Как и ожидалось, с учетом нормальной ситуации с поставками нефти на мировой рынок необходимости в увеличении добычи участники соглашения не увидели. Запасы углеводородного сырья в США выросли на 4,1 млн баррелей за неделю, хотя ожидалось их сокращение. Эти новости привели к снижению цены на нефть марки Brent до $83,5/барр. Реакцию рынка можно считать довольно слабой, вероятно, вскоре цена вернется в диапазон $85-90/барр. благодаря усилению спроса в Китае", - пишет эксперт.

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