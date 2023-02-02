Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика в России, Германии, еврозоне и США:

- Золотовалютные резервы ЦБ РФ;

- Решение ЕЦБ по монетарной политике;

- Выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- Торговый баланс Германии за декабрь;

- Затраты на рабочую силу в США за четвертый квартал 2022 года;

- Первичные заявки на пособие по безработице в США;

- Объем заказов на товары длительного пользования в США за декабрь;

- Объем заказов в промышленности США за декабрь.

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