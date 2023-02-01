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01 февраля 2023 года 18:44
Freedom Finance Global подтверждает целевую цену акций McDonald''s на уровне $275
Аналитики Freedom Finance Global подтверждают целевую цену акций McDonald''s на уровне $275 за штуку, позитивно оценивая отчет компании за 4К22, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Наши ожидания относительно возобновления работы ресторанов McDonald''s в Китае пока не оправдываются, - отмечает эксперт Севак Араратян. - При этом продемонстрированные темпы роста сопоставимых продаж мы оцениваем как сильные. В квартальном отчете McDonalds''s наблюдается интересная тенденция к разделению клиентов по покупательской способности. Потребители с низкими доходами экономят на посещении сети фастфуда, более состоятельные клиенты чаще отдают предпочтение ресторанам быстрого питания. В обоих случаях это свидетельствует об инфляционном давлении. В перспективе полугода эта тенденция будет поддерживать сети быстрого питания, в частности McDonald''s, но более длительное развитие тренда способно вызывать сокращение трафика, а затем и замедление сопоставимых и чистых продаж". Эксперт положительно оценивает отчетность McDonald''s за IV квартал и констатирует по-прежнему сильные конкурентные позиции компании. В то же время высокая инфляция и вероятная рецессия ограничивают дальнейший потенциал роста ее финансовых показателей. "Учитывая это, мы оставляем целевую цену по акции McDonald''s Corp. на отметке $275", - резюмирует Араратян. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-MCDONALD''S-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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