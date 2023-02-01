Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг Globaltrans

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг (GDR) Globaltrans с прогнозной стоимостью на уровне 500 рублей за штуку, сообщается в комментарии.

"РЖД сообщила о неоднозначных результатах за период с начала текущего года по 23 января. Погрузка упала на 4,8% г/г (до 99,2 млн тонн), грузооборот вырос на 1,5% г/г (до 228,4 млрд ткм). Основной вклад в снижение внесли перевозки угля (минус 1,4 млн тонн или минус 4,4% г/г) и нефти и нефтепродуктов (минус 1 млн тонн или минус 5,1% г/г). Грузооборот вырос благодаря увеличению среднего расстояния перевозки на 6,7% г/г (до 2302 км). Увеличение расстояния - результат переориентации грузопотоков на восточные рынки в связи с санкциями Евросоюза. Для Globaltrans, как оператора подвижного состава, рост грузооборота должен быть позитивным фактором. Ставки аренды полувагонов в январе остались на высоком уровне, что также должно поддержать финансовые показатели эмитента", - отмечает аналитик Матвей Тайц.

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