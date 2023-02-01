Рубль, вероятно, ослабнет до 71 руб./$1 к концу текущей недели - ПСБ

Курс пары доллар/рубль, вероятно, продолжит постепенный рост к уровню 71 руб./$1 к окончанию текущей недели, заметных факторов поддержки национальной валюты не наблюдается, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

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