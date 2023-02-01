"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Walt Disney с целью $128

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walt Disney Co. с целевой ценой $128 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,98%, стоп-приказ: $99,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует отчетность 8 февраля. Аналитики ожидают роста прибыли на акцию до $0,79, что существенно выше показателя предыдущего квартала ($0,30).

"С технической точки зрения полноценный разворот состоялся, развивается восходящая тенденция. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $99,50 риск на портфель составит 0,66%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,17", - отмечают эксперты.

Disney - один из крупнейших в мире медиахолдингов. Компания управляет тематическими парками развлечений, владеет кабельными телеканалами, станциями эфирного телевещания, киностудиями и стриминговыми видеосервисами.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.