"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Globaltrans с целью 370 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Globaltrans с целевой ценой 370 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,8%, стоп-приказ: 300 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты обратили внимание на то, что государство сообщило о планах выделить железнодорожным операторам компенсацию 22,3 млрд руб. за технику, заблокированную в Финляндии, а также на Украине, где у компании остается вне оборота 3,4 тыс. грузовых вагонов.

"С точки зрения технического анализа акции компании пробили сильный уровень сопротивления. Идея на рост бумаги с целью 370руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 300 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 4", - указывают аналитики "Финама".

Globaltrans - крупнейший частный железнодорожный оператор, занимается перевозками металлургических и строительных грузов, нефтепродуктов и угля.

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