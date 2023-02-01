Ожидается замедление темпов роста выручки ритейлеров в этом году до менее 10% г/г - "Мои Инвестиции"

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" ожидают замедления темпов роста выручки ритейлеров в этом году до менее 10% г/г на фоне прогнозируемого снижения продуктовой инфляции.

Все ритейлеры продемонстрировали замедление темпов роста выручки в IV кв. 2022г относительно предыдущего квартала, указывают эксперты. В первую очередь это связано, по их мнению, с замедлением темпов роста сопоставимого среднего чека до 0,8% с 6,1% на фоне снижения инфляции до 9,7% (с 15,7% в III кв.). В качестве ответных мер ритейлеры расширяют ассортимент товаров по более доступным ценам, а также поддерживают высокий уровень промо-активности для удержания покупательского трафика.

"Ожидаем замедления темпов роста выручки ритейлеров в этом году до менее 10% г/г (с ~15% г/г в 2022г) на фоне снижения продуктовой инфляции до 7,2% (с 14,9% в 2022г). Считаем, что осторожный подход потребителей к расходам сохранится, а востребованность промо-акций продолжит расти. В результате это окажет давление на показатели рентабельности ритейлеров в текущем году. Сохраняем нейтральный взгляд на акции ритейлеров", - резюмируют аналитики телеграм-канала.

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