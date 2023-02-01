Freedom Finance Global повысил целевую цену акций General Motors до $45 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"31 января за IV квартал 2022г отчитался один из крупнейших американских автопроизводителей General Motors. Компания показала выручку и прибыль выше ожиданий аналитиков. Мы ожидали более негативных результатов General Motors, но компания смогла решить проблемы с цепочками поставок и начала активно восстанавливать эффективность бизнеса. Повышаем целевую цену по акциям компании до $45 и рекомендуем покупать эти бумаги", - пишет аналитик Дмитрий Поздняков.

Ориентиры General Motors на текущий год оказались оптимистичнее общерыночных прогнозов, отмечает эксперт: EBITDA компания прогнозирует в диапазоне $10,5-12,5 млрд против $14,5 млрд по итогам прошлого года, прибыль на акцию закладывает в пределах $6-7. Свободный денежный поток в соответствии с ориентирами GM будет составлять $5-7 млрд.

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