ЦБР сохранит выжидательную позицию на заседании по ДКП 10 февраля - "Мои Инвестиции"

ЦБ РФ сохранит выжидательную позицию на заседании по денежно-кредитной политике (ДКП) 10 февраля, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Ценовые ожидания бизнеса в январе впервые снизились за 4 месяца, - констатируют эксперты. - Кроме того, предприятия розничной торговли отмечают, что потребительский спрос остается ослабленным - вероятно, из-за высокой экономической неопределённости. Темпы инфляции в последние недели подобрались к целевым в пересчете на год. Слабый потребительский спрос и снижение инфляционных ожиданий балансируются сохранением среднесрочных проинфляционных рисков. Всё это скорее говорит в пользу сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% на заседании ЦБ РФ 10 февраля. Сигнал регулятора, вероятно, также останется нейтральным".

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