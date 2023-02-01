Freedom Finance Global повысил рекомендацию для акций Pfizer до "покупать"

Freedom Finance Global повысил рекомендацию для акций Pfizer Inc. до "покупать" и прогнозную стоимость бумаги до уровня $52 за штуку на фоне умеренно позитивного отчета эмитента за четвертый квартал 2022 года, в соответствии с прогнозом менеджмента и с учетом изменения макроэкономических условий, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

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