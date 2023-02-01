"БКС МИ" рекомендует покупать акции Waste Management

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендуют покупать акции Waste Management Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $180 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре.

"Мы ожидаем рост стоимости акций компании. С фундаментальной точки зрения бумаги эмитента торгуются на уровне 28x 2022e EPS, что выше 5-летнего среднего (27х) и среднего по аналогам (26х). Мультипликатор P/R на уровне 3,4х находится выше 5-летнего среднего (3,1х) и среднего по аналогам (2,7х). Мы полагаем, что акции компании с высоким уровнем управления заслуживают премии в оценке на фоне солидного баланса, фокуса на росте за счет покупок активов, наиболее передовой технологии переработки в секторе и высокого свободного денежного потока. Бета-коэффициент по акциям WM составляет 0,73", - указывают эксперты.

Waste Management Inc. - лидирующий поставщик услуг утилизации отходов в Северной Америке. Компания инвестирует в новые технологии, чтобы получить более выгодные сделки в сегменте переработанных материалов.

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