ЦБ РФ может сохранить ставку на уровне 7,5% в феврале - Банк "Санкт-Петербург"

ЦБ РФ может сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых в феврале 2023г, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Последние данные указали на неожиданное снижение инфляционных ожидания населения в январе. Несмотря на существенно ослабившийся с декабря рубль (что традиционно ведет к росту инфляционных ожиданий), показатель за месяц снизился на 0,5 п.п. до 11,6%, минимума с июля. В январе также снизились инфляционные ожидания бизнеса, а наблюдаемая населением инфляция обновила минимум с мая 2021г. На этом фоне на заседании 10 февраля ключевая ставка, вероятно, останется на уровне 7,5% годовых. Впрочем, ЦБ указывает, что инфляционные ожидания остаются повышенными, а в вышедшем вчера бюллетене "О чем говорят тренды" вновь подчеркивалось усиление проинфляционных рисков. В связи с этим ЦБ РФ в следующую пятницу может дать рынку более жесткий сигнал", - отмечается в обзоре банка.

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