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01 февраля 2023 года 11:42
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций China Resources Land
"БКС Мир инвестиций" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций China Resources Land Ltd. с прогнозной стоимостью на уровне 45,19 гонконгского доллара (HKD), сообщается в обзоре аналитиков. "Считаем, что компания отличается стабильностью прибыли и выиграет от мер поддержки предложения. Помимо этого, в последнее время готовность инвесторов вкладываться в рисковые активы сектора восстановилась", - отмечают эксперты. China Resources Land Ltd. - подразделение China Resources Group в секторе недвижимости. Основные направления - жилая недвижимость и инвестиции, компания делает акцент на среднем и элитном сегментах рынка как в ключевых районах, так и в пригородах. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-CHINA/RESOURCES/LAND-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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