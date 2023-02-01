ЦБР, вероятно, оставит ставку без изменений на заседании в феврале 2023г - Росбанк

ЦБ РФ, вероятно, сохранит выжидательную позицию на заседании 10 февраля 2023 года, и ключевая ставка останется на текущем уровне (7,5% годовых), говорится в комментарии аналитиков Росбанка.

"Январский отчет по инфляционным ожиданиям подчеркивает сбалансированность факторов накануне заседания ЦБ 10 февраля. Главный индикатор - ожидаемая участниками опроса инфляция через 12 месяцев - снизился с 12,1% в декабре до 11,6% в январе. Это сигнал против ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), но вряд ли в пользу ее смягчения, учитывая все еще высокий уровень показателя. Для сравнения, в начале 2021 года он колебался в интервале 9,9-10,5%. Также обращает на себя внимание дальнейший рост индекса потребительских настроений населения - проинфляционный сигнал при прочих равных, - пишут эксперты. - Мы полагаем, что ЦБ сохранит выжидательную позицию на ближайшем заседании по ДКП и ключевая ставка будет оставлена без изменения. Существует риск того, что риторика регулятора будет ужесточена в ответ на разнообразные проинфляционные риски. Однако, по нашему мнению, это не является обязательным развитием событий".

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