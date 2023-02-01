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01 февраля 2023 года 11:00
ЦБР, вероятно, оставит ставку без изменений на заседании в феврале 2023г - Росбанк
ЦБ РФ, вероятно, сохранит выжидательную позицию на заседании 10 февраля 2023 года, и ключевая ставка останется на текущем уровне (7,5% годовых), говорится в комментарии аналитиков Росбанка. "Январский отчет по инфляционным ожиданиям подчеркивает сбалансированность факторов накануне заседания ЦБ 10 февраля. Главный индикатор - ожидаемая участниками опроса инфляция через 12 месяцев - снизился с 12,1% в декабре до 11,6% в январе. Это сигнал против ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), но вряд ли в пользу ее смягчения, учитывая все еще высокий уровень показателя. Для сравнения, в начале 2021 года он колебался в интервале 9,9-10,5%. Также обращает на себя внимание дальнейший рост индекса потребительских настроений населения - проинфляционный сигнал при прочих равных, - пишут эксперты. - Мы полагаем, что ЦБ сохранит выжидательную позицию на ближайшем заседании по ДКП и ключевая ставка будет оставлена без изменения. Существует риск того, что риторика регулятора будет ужесточена в ответ на разнообразные проинфляционные риски. Однако, по нашему мнению, это не является обязательным развитием событий". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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