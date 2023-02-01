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01 февраля 2023 года 10:16
Нефтяные котировки могут отступить до $84/барр. к концу дня - SberCIB
Нефтяные котировки могут отступить до $84 за баррель Brent к концу торгов в среду, полагают аналитики SberCIB Investment Research. "Нефть дешевеет в среду утром в ожидании решения ФРС. Также в среду состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+, где будет обсуждаться выполнение договоренностей о сокращении добычи и уровень квот. Судя по сообщениям СМИ, участники соглашения удовлетворены действующими квотами. Нефтяные котировки до конца дня могут отступить до $84 за баррель, а в конце недели начать повышаться", - пишут эксперты. Рубль к вечеру вторника восстановился до 69,8 руб./$1, а утром снова дешевеет до 70,3 руб./$1. Тем не менее, как считают аналитики SberCIB , высокий спрос на валюту постепенно насыщается. В этих условиях рубль может восстановиться в среду до 69,5 руб./$1. Вечером пройдет заседание ФРС США: как ожидается, американский регулятор поднимет ставку на 25 б. п. и выступит с умеренно жёсткой риторикой. "Динамика рублёвого госдолга во вторник была типична для дня перед аукционами, - комментируют в SberCIB. - Доходности долгосрочных ОФЗ выросли в среднем на 4 б. п. В среду Минфин предложит на аукционах номинальные ОФЗ-26241 (ноябрь 2032) и ОФЗ-26238 (май 2041), а также линкер ОФЗ-52004 (март 2032). Если премии ко вторичному рынку будут близки к показателям предыдущих аукционов по этим бумагам (10 б. п. по первым двум выпускам), доходности длинных ОФЗ могут продолжить повышаться". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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