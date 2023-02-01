Динамика на рынке ОФЗ в среду будет зависеть от тактики Минфина на аукционах - ПСБ

Динамика на рынке рублевых гособлигаций в среду будет зависеть от тактики Минфина РФ на аукционах, говорится в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Размещение нового госдолга с премией по доходности к вторичному рынку в пределах 5 б.п. будет оказывать нейтральное влияние на рынок. Если Минфин будет готов удовлетворить заявки по более низким ценам ради увеличения объемов размещения нового госдолга, то это приведет к сдвигу вверх доходности среднесрочных и длинных ОФЗ", - указывают эксперты.

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