Динамику цены нефти в среду будет определять информационный фон - БКС Экспресс

Динамику котировок нефти марки Brent в среду будет определять информационный фон, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Игоря Галактионова.

"Нефтяные контракты по марке Brent демонстрируют потенциал для восстановления после непродолжительной коррекции, однако на сессии в среду динамику котировок будет определять информационный фон, который предполагается достаточно насыщенным. При благоприятном сантименте котировки вполне могут уверенно встать на путь к двухмесячному сопротивлению в районе $89-90 за баррель", - указывает эксперт.

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