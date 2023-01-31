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31 января 2023 года 19:01
Фондовый рынок РФ может остаться в феврале под давлением геополитики и новых санкций - "Велес Капитал"
Фондовый рынок РФ может остаться в феврале под общим давлением геополитики и новых санкций, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "С фундаментальной точки зрения российский фондовый рынок в феврале может остаться под общим давлением геополитики и, в частности, новых санкций, касающихся эмбарго нефтепродуктов и возможного введения потолка цен на них, что создает дополнительную неопределенность в нефтяном секторе, - прогнозирует эксперт. - В подобных условиях наиболее интересно по-прежнему смотрятся эмитенты, способные быстро переориентироваться на восток, одним из которых является "Роснефть". Динамика золотодобывающих компаний, по мнению Кожуховой, будет зависеть от уровня цен на золото после заседания ФРС, которое пройдет в самом начале месяца. В случае замедления темпов повышения процентных ставок с 50 до 25 базисных пунктов, а также смягчения общего тона регулятора котировки драгоценного металла вполне могут закрепиться выше $1950/унц. и взять курс на $2000/унц. с перспективой движения акций "Полюса" к 9400-10000 руб., Polymеtal - к 525-565 руб., а "Селигдара" - к 50-52 руб. При негативном сценарии и сохранении жесткого тона ФРС по золоту и акциям добытчиков может пройти масштабная фиксация прибыли, полагает аналитик. "Февраль в целом отметится публикацией операционных и финансовых результатов ряда компаний за 2022г, "Московская биржа" представит данные по объему торгов за январь 2023г. Возможно сохранение интереса к акциям как "Мосбиржи", так и "СПБ Биржи", а в случае отсутствия сильных негативных общерыночных драйверов - и к бумагам банковского сектора, в том числе Сбербанка", - считает стратег инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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