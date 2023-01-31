"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций American Express

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняют рекомендацию "покупать" для акций American Express Co. после публикации результатов за 4К22 и прогнозов на 2023г, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Компания зафиксировала в 4К22 рост объемов на 17% относительно 4К21. Прибыль на акцию составила $2,07 против $2,18 годом ранее - ниже консенсуса ($2,18). В 2023г менеджмент прогнозирует рост доходов на 15-17% и EPS в диапазоне $11-11,4, значительно выше консенсус-прогноза, опубликованного до выхода отчетности ($10,5). Наша пересмотренная целевая цена $210 (18,5х 2023e EPS, повышена со $180) отражает высокие показатели доходов и хорошие прогнозы EPS. В 2023г мы прогнозируем рост дохода American Express на 15% в соответствии с оценочным диапазоном компании и повышаем прогноз EPS с $11,3 до $11,36", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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