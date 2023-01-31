Крайне низкая оценка рынка акций РФ - устойчивый фактор для возврата интереса инвесторов в 2023г - "Открытие Инвестиции"

Крайне низкая оценка рынка акций РФ - устойчивый фактор для возврата интереса инвесторов в текущем году, полагает портфельный менеджер УК "Открытие" ("Открытие Инвестиции") Ирина Прохорова.

"Февраль станет важным месяцем для российского рынка. Могут появиться данные, по которым возможно будет судить о влиянии потолков для нефти и нефтепродуктов (последний вступит в силу 5 февраля) на фактические цены и объемы продаж. Скорость восстановления спроса в Китае также будет важна. В случае роста цен на углеводороды в мировой экономике могут ускориться инфляционные процессы, усугубив экономические проблемы в различных регионах. В России при этом стартует сезон корпоративной отчетности. Крайне низкая оценка российского рынка выступает устойчивым фактором для возврата интереса к рынку инвесторов, даже в отсутствие краткосрочных драйверов", - пишет эксперт.

На взгляд Прохоровой, в текущих условиях стоит обратить внимание на акции "Татнефти", Globaltrans, X5 Retail Group, а также Positive Technologies и Сбербанка.

"Татнефть "обладает высоким потенциалом роста стоимости на долгосрочном горизонте времени, так как у компании выраженный потенциал увеличения добычи и переработки на самом современном в России НПЗ, - указывает стратег. - Она также обладает отрицательным чистым долгом, который позволит ей осуществлять относительно более высокие дивидендные выплаты, в том числе и ввиду отсутствия потребности в высоких капитальных затратах".

Продолжающаяся переориентация на Восток должна ускорить реализацию процесса расширения пропускной способности БАМа и вместе с этим, по мнению Прохоровой, привести к росту грузооборота у Globaltrans, любые задержки в его реализации могут повысить стоимость аренды полувагонов. Вопрос о необходимости перерегистрации в текущем году для компании, вероятно, встанет более остро. При низких рисках средняя ожидаемая дивидендная доходность по бумаге в ближайшие три года может колебаться в диапазоне 20-35%, полагает эксперт.

"X5 Retail Group предоставляет редкую возможность особенно выгодной покупки по текущим уровням. Компания заявляет о планах быть лидером в секторе продуктового ритейла по темпам роста рыночной доли в ближайшие годы и увеличивать выручку в среднем на 20% ежегодно. Если добавить сюда опережающую способность оптимизировать себестоимость товаров и арендные платежи за счет лидирующего положения в отрасли, рисков для снижения маржинальности практически нет", - отмечает аналитик.

По оценке Прохоровой, с учетом ухода западных поставщиков IT-решений, ожиданий общего роста рынка РФ и возможности роста числа продуктов на одного клиента оценка Positive Technologies может не в полной мере отражать долгосрочный потенциал роста продаж компании.

"Большая недооценка сохраняется в акциях Сбербанка, - подчеркивается в материале. - Благодаря успешному управлению процентной позицией к концу года ему удалось выйти в устойчивую зону высокой прибыльности, показатель чистой процентной маржи не просто восстановился, а улучшился. Качество кредитного портфеля и достаточность капитала повысились. Комиссионные доходы продемонстрировали положительную динамику. Результаты, полученные по итогам 2022г без использования каких-либо послаблений, можно назвать выдающимися, а оценку в половину от стоимости капитала необоснованной".

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