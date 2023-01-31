"Финам" снизил рейтинг акций American Express до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций American Express Co. с "покупать" до "держать", подтвердив прогнозную стоимость в $175,1 за штуку на июль 2023 года, что предполагает потенциал роста 1,4% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы бизнеса American Express, несмотря на значительные макроэкономические и геополитические риски. Рецессия в глобальной экономике в среднесрочной перспективе, на наш взгляд, не является неизбежной, и мы рассчитываем на дальнейшее увеличение трат потребителей и бизнеса по картам компании. Долгосрочные перспективы роста эмитента связаны с дальнейшей экспансией безналичных платежей в мире. Между тем после заметного повышения в последние недели акции компании вплотную приблизились к нашей целевой цене, и потенциал их дальнейшего укрепления выглядит ограниченным", - пишет заместитель руководителя отдела анализа акций Игорь Додонов.

American Express Co. - американская диверсифицированная компания финансового сектора, четвертая по величине платежная система в мире. Специализируется на финансовых услугах в сфере путешествий и туризма, выпускает кредитные и дебетовые карты, дорожные чеки. Кроме того, компания оказывает платежные услуги как крупным корпорациям, так и компаниям малого и среднего бизнеса. В мире в обращении находятся порядка 133 млн карт под брендом American Express, а общий годовой объем транзакций в платежной системе компании составляет более $ 1,5 трлн.

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