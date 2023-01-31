"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Башнефти с целью 873 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Башнефти" с целью 873 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: 715 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Наибольший интерес в инвестиционной истории "Башнефти" представляют дивиденды. Компания стабильно выплачивает около 25% прибыли по МСФО в виде дивидендов. По нашим оценкам, по итогам 2022 года эмитент может выплатить дивиденды в размере 188 руб. на акцию, что соответствует 19,5% доходности на обыкновенные акции и 24% на привилегированные бумаги. При этом в 2023 году мы ожидаем снижения выплат до 96 руб. на акцию", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции пробили важные уровни сопротивления в рамках растущего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 715 руб. риск на портфель составит 0,28%", - указывают в "Финаме".

"Башнефть" - крупная вертикально интегрированная нефтяная компания. Ее деятельность охватывает добычу и переработку нефти, розничную реализацию продуктов нефтепереработки и нефтехимию.

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