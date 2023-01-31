S&P 500, скорее всего, продолжит снижение на торгах во вторник - Freedom Finance Global

S&P 500, скорее всего, продолжит снижение на торгах во вторник, считает аналитик Freedom Finance Global Сергей Глинянов.

Эксперт инвесткомпании предполагает, что начавшееся коррекционное движение в преддверии заседания FOMC продолжится, а выходящие во вторник макроданные не окажут значительного влияния на ход торгов. Внимание инвесторов будет сосредоточено на отчетностях технологических компаний.

"S&P 500 остается выше верхней границы нисходящего канала и удерживается над скользящими средними. Осцилляторы не подают четких сигналов на дневном таймфрейме, а на почасовом графике вырисовывается "медвежья" дивергенция, ставшая причиной коррекции индекса широкого рынка накануне. Локальной поддержкой для бенчмарка выступает психологически важная отметка 4000 пунктов", - пишет Глинянов.

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