"БКС МИ" позитивно оценивает обновленную стратегию развития Аэрофлота до 2030г

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") позитивно оценивают обновленную стратегию развития "Аэрофлота" до 2030г, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Группа "Аэрофлот" в понедельник опубликовала обновленную стратегию развития до 2030г, отмечается в комментарии. Компания ставит перед собой амбициозные цели:

- Увеличить пассажиропоток почти на 60%.

- Довести долю рынка до 50% с текущих уровней (чуть ниже 40%).

- Улучшить транспортную доступность, обеспечив прямые перевозки между регионами напрямую (без Московского пересадочного узла). Создание трех новых кластеров на территории РФ также поспособствует росту пассажиропотока.

- Максимально увеличить долю отечественных судов общем парке группы. "Аэрофлот" планирует к 2030г иметь порядка 70% российских судов.

- Максимизировать получение дополнительных доходов за счет развития партнерств, ну и конечно, переход полностью на отечественное ПО обеспечит группе полноценную информационную безопасность.

"Нам нравится, что компания возобновила коммуникацию с инвестсообществом и раскрыла свои стратегические планы до 2030г, что позитивно для настроений инвесторов в целом. Тем не менее, на наш взгляд, большее влияние на инвестиционный кейс компании оказывают фундаментальные вопросы акционерной стоимости, финансовой эффективности и дивидендов", - пишет аналитик Юлия Голдина.

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