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31 января 2023 года 13:15
"БКС МИ" позитивно оценивает обновленную стратегию развития Аэрофлота до 2030г
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") позитивно оценивают обновленную стратегию развития "Аэрофлота" до 2030г, сообщается в обзоре инвесткомпании. Группа "Аэрофлот" в понедельник опубликовала обновленную стратегию развития до 2030г, отмечается в комментарии. Компания ставит перед собой амбициозные цели: - Увеличить пассажиропоток почти на 60%. - Довести долю рынка до 50% с текущих уровней (чуть ниже 40%). - Улучшить транспортную доступность, обеспечив прямые перевозки между регионами напрямую (без Московского пересадочного узла). Создание трех новых кластеров на территории РФ также поспособствует росту пассажиропотока. - Максимально увеличить долю отечественных судов общем парке группы. "Аэрофлот" планирует к 2030г иметь порядка 70% российских судов. - Максимизировать получение дополнительных доходов за счет развития партнерств, ну и конечно, переход полностью на отечественное ПО обеспечит группе полноценную информационную безопасность. "Нам нравится, что компания возобновила коммуникацию с инвестсообществом и раскрыла свои стратегические планы до 2030г, что позитивно для настроений инвесторов в целом. Тем не менее, на наш взгляд, большее влияние на инвестиционный кейс компании оказывают фундаментальные вопросы акционерной стоимости, финансовой эффективности и дивидендов", - пишет аналитик Юлия Голдина. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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