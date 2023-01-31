Допэмиссия обыкновенных акций ВТБ может поспособствовать стабилизации его положения в 2023г - ПСБ

Допэмиссия обыкновенных акций ВТБ может улучшить показатели достаточности капитала банка и поспособствовать стабилизации его положения в 2023г, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Акционеры ВТБ утвердили выпуск дополнительных обыкновенных акций на сумму 302 млрд рублей. Одобрено размещение 30 трлн 19 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая. Допэмиссия составит 139% к текущей капитализации обыкновенных акций ВТБ. Считаем это негативом для бумаг банка, однако ожидания допэмиссии уже были частично заложены в цены, что и обусловило сдержанную реакцию акций ВТБ. В целом, допэмиссия может улучшить показатели достаточности капитала банка и способствовать стабилизации его положения на рынке в 2023 году", - отмечают эксперты ПСБ.

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