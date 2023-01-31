Среднесрочные перспективы цены бумаг О''Кей преимущественно нейтральны - БКС Экспресс

Аналитики преимущественно нейтрально оценивают среднесрочные перспективы цены бумаг "О''Кей", сообщается в материале БКС Экспресс.

"О''Кей" представил довольно слабые результаты за IV квартал 2022 года. При этом показатели нельзя назвать неожиданными, так как просадка наблюдается в целом по сектору в IV квартале. Особенное внимание стоит уделить результатам сети дискаунтеров "ДА!". Сегмент является основным драйвером роста группы, в то время как продажи гипермаркетов продолжают сокращаться. LFL-продажи сети замедлились до 14,5% против 26,1% в предыдущем квартале и рекордных 37,1% во II квартале 2022 года. Замедление продаж - естественный процесс по мере развития сети, однако для динамики бумаг это негативный момент, - пишет эксперт Дмитрий Пучкарев. - В среднесрочной перспективе преимущественно нейтральный взгляд на бумаги. Опережающей рынок динамики ожидать сложно".

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