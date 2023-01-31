Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг бумаг РусАгро на уровне "держать"

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг бумаг "РусАгро" на уровне "держать", говорится в комментарии банка.

"Опубликованные в понедельник операционные результаты "РусАгро" за 4К22 вряд ли можно назвать впечатляющими, - считает аналитик Константин Белов. - Так, консолидированная выручка до межсегментных элиминаций сократилась на 11% г/г до 69,6 млрд руб. Однако "РусАгро" - один из крупнейших вертикально интегрированных и диверсифицированных сельскохозяйственных холдингов в России с сильными позициями сразу в нескольких сегментах рынка. Вместе с тем в ряде направлений мы видим риски, связанные с ценовой конъюнктурой и высоким уровнем конкуренции, поэтому на данном этапе сохраняет по акциям эмитента рейтинг "держать".

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