Hang Seng может продолжить снижение в ближайшие дни - БКС Экспресс

Индекс Hang Seng, скорее всего, продолжит снижение в ближайшие торговые дни в случае отсутствия значимых драйверов для роста, полагает эксперт БКС Экспресс Никита Покровский.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng во вторник продолжает коррекцию, несмотря на положительную динамику индексов PMI в КНР за январь. На ближайших сессиях бенчмарк может попробовать совершить локальный отскок, но без появления значимых драйверов для роста снижение, скорее всего, продолжится. Среднесрочной целью является район 19700 пунктов", - отмечает аналитик в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.