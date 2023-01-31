"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Группы ЛСР

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Группы ЛСР" с целевой ценой 670 руб. за акцию, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Компания после долгой паузы с сентября 2022г опубликовала операционные результаты. По итогам IV квартала 2022г продажи недвижимости выросли, но за весь год показатель опустился до минимума за последние 10 лет. Возврат к публикациям после паузы, которую компания взяла после релиза за I полугодие 2022г, служит позитивным сигналом для котировок компании. Возврат к релизам и уверенная динамика в IV квартале 2022г подтверждают наш позитивный взгляд на бумаги компании", - пишут эксперты.

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