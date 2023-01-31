Существую риски ослабления рубля до 71 руб./$1 в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"

Существую риски ослабления рубля до уровня 71 руб./$1 в ближайшее время, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Сейчас рубль окончательно потерял поддержку фактора налогового периода, а скорое введение санкций на российские нефтепродукты несет риски роста курса пары USD/RUB к уровню 71 руб./$1. Тем не менее поддержку рублю может оказать рост объемов продаж юаней в рамках бюджетного правила - анонс новых месячных объемов Минфин РФ должен сделать в течение первых трех рабочих дней месяца", - отмечают эксперты.

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