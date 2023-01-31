Возможен возврат котировок нефти к $90/барр. - ПСБ

Возможен возврат котировок нефти к $90 за баррель Brent, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть Brent в понедельник были под давлением: сказывается напряжение перед заседаниями ФРС и ЕЦБ на этой неделе, - напоминает эксперт. - Хотя в целом ожидания роста ставок уже заложены в цены, но куда важнее будет риторика регуляторов и их взгляды на будущее. Параллельно стоит отметить заметное восстановление экономической активности в Китае, где индексы PMI за январь в секторе услуг и промышленности вернулись выше 50 пунктов, лучше консенсуса. Для нефти восстановление Китая - значимый позитивный фактор, поэтому ждем, что он перевесит текущий скепсис в преддверии заседаний регуляторов и будет способствовать возврату котировок Brent к $90/барр.".

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