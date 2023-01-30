Тактические идеи недели на рынке акций - "Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Пройдя "дно" в мае-июне прошлого года, рынок стали в РФ продолжает восстанавливаться, и, по нашим данным, многие компании в секторе уже работают со 100% загрузкой мощностей. В ближайшее время мы ожидаем публикации сталелитейными компаниями операционных отчетностей за 4К22, которые, по нашим оценкам, будут хорошие". - пишет эксперты в материале.

Фаворитом в секторе, на взгляд аналитиков, является "ММК" - наиболее ориентированная на внутренний рынок компания (83% поставок стали внутри РФ за 11 месяцев 2022 года), поэтому менее уязвимая к снижению экспорта.

"Отметим, что за последний месяц экспортные цены на сталь поднялись на 15% благодаря росту спроса на глобальном рынке. Дальнейший увеличение спроса и цен на сталь в мире может сделать рентабельным экспорт в Азию и снизить конкуренцию на внутреннем рынке, что также поддержит внутренние цены". - указывают эксперты в комментарии.

"У "ММК" при текущих ценах на металлы и курсе рубля акции торгуются с мультипликатором "EV/EBITDA23" 1.6x - дисконт к оценке "Северстали" и "НЛМК" примерно 55%, что выше исторических 30-40%. По нашим оценкам, при текущих ценах на сталь доходность свободного денежного потока "ММК" за 2023 год составит 19%", - указывают аналитики телеграм-канала.

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