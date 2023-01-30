Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для акций Chevron

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Chevron Corp., сообщается в комментарии аналитика Кирилла Бахтина.

"Инвесторы в прошедшую пятницу негативно восприняли то, что прибыль Chevron за 4К22 оказалась ниже консенсус-оценки рынка, рентабельность по EBITDA снизилась, капзатраты увеличились, а прогноз на 2023 год предполагает лишь умеренный рост добычи. И мы не ожидаем резкого изменения настроений в ближайшие дни. Важным корпоративным событием станет "День инвестора", который компания проведет 28 февраля и на котором обычно представляет более детальные планы на год", - отмечает эксперт.

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