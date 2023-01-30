Freedom Finance Global рекомендует держать акции Nasdaq Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $60 за штуку, сообщается в обзоре.

"Результаты технологической биржи Nasdaq за четвертый квартал 2022 года в целом совпали с ожиданиями. Эмитент продолжает сталкиваться с низкой активностью на рынке IPO и ослаблением спроса на долевые бумаги. Полагаем, что данная тенденция продолжится как минимум в течение первого полугодия. В то же время сокращение расходов после более активных трат на поглощения и реорганизацию позволит снизить давление на прибыль. В целом развитие технологических сервисов и диверсификация бизнеса создают для биржи все более стабильные источники дохода, поддерживая спрос розничных инвесторов. Мы ожидаем увеличения прибыли Nasdaq на 3% по итогам года, предполагая, что рост выручки замедлится до 3-4%, а EPS поднимется примерно на 6%", - отмечает аналитик Алина Попцова.

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