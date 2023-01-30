"Финам" снизил рейтинг акций Zijin Mining Group до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Zijin Mining Group Co. с "покупать" до "держать", сообщвется в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для этих бумаг на уровне 13,34 гонконгского доллара (HKD) на август 2023 года была подтверждена экспертами.

"За полгода со времени выхода нашего обзора по Zijin Mining Group котировки ее акций выросли на 48% и достигли целевой цены. Этому способствовали сильные результаты компании, оживление китайского рынка после смягчения антиковидных ограничений, а также рост цен на золото и другие металлы, добываемые эмитентом, - пишет аналитик Алексей Калачев. - Компания интенсивно растет, приобретая активы и расширяя масштабы деятельности. Мы считаем, что фундаментальные факторы, положенные в основу нашей оценки, остаются в силе".

Zijin Mining Group Co. - крупная международная горнодобывающая корпорация, занимается разведкой, добычей и производством золота, меди, цинка, серебра и других минеральных ресурсов в 15 провинциях Китая и в 13 странах. Один из крупнейших в мире производителей золота.

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