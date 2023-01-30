Индекс Мосбиржи может остаться в диапазоне 2100-2250п на текущей неделе - "БКС МИ"

Индекс Мосбиржи может остаться в узком торговом диапазоне 2100-2250 пунктов на текущей неделе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиции" ("БКС МИ") Юлия Голдина.

"Уже третий месяц подряд индекс Мосбиржи продолжает торговаться в узком диапазоне 2100-2250 пунктов. Отметим, что рост рынка на 1% в прошлую пятницу составил половину всего роста с начала года. Изнурительный боковой тренд на российском рынке может продолжиться с возможным снижением к нижней границе диапазона, - указывает эксперт в обзоре. - Позитив от открытия Китая может поддержать мировые цены на сырьевые активы, которые важны для российской экономики, тогда как ухудшение геополитических настроений будет давить на локальный рынок сверху".

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