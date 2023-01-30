Возможно продолжение ослабления рубля к евро в ближайшее время - ПСБ

Возможно продолжение ослабления рубля по отношению к евро в ближайшее время, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Курс евро в ходе торгов в понедельник преодолел отметку 76 руб./EUR1 впервые с 9 января. Европейская валюта в начале недели дорожает более выражено, чем другие ключевые валюты Московской биржи. Поддержку ее позициям оказывает разница в политике западных регуляторов. На приближающихся заседаниях ФРС США и ЕЦБ ключевая ставка будет повышена на 25 б.п. и 50 б.п. соответственно. Полагаем, что пара евро/доллар продолжит движение выше отметки в 1,1, что приведет к дальнейшему росту евро по отношению к рублю", - пишут эксперты в комментарии.

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