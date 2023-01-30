.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Возможно продолжение ослабления рубля к евро в ближайшее время - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
30 января 2023 года 15:23
Возможно продолжение ослабления рубля к евро в ближайшее время - ПСБ
Возможно продолжение ослабления рубля по отношению к евро в ближайшее время, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Курс евро в ходе торгов в понедельник преодолел отметку 76 руб./EUR1 впервые с 9 января. Европейская валюта в начале недели дорожает более выражено, чем другие ключевые валюты Московской биржи. Поддержку ее позициям оказывает разница в политике западных регуляторов. На приближающихся заседаниях ФРС США и ЕЦБ ключевая ставка будет повышена на 25 б.п. и 50 б.п. соответственно. Полагаем, что пара евро/доллар продолжит движение выше отметки в 1,1, что приведет к дальнейшему росту евро по отношению к рублю", - пишут эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
30 января 2023 года 18:21
БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли МБЭС 001Р-02, Самолет ГК-БО-П11, Брусника финанс 001Р-02, О''КЕЙ Финанс 001Р-01 и РЕСО Лизинг БО-П-11, сообщается в комментарии инвесткомпании. "В корпоративном... читать дальше
.30 января 2023 года 18:01
"Финам" понизил рейтинг акций класса H China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) с "покупать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость этих бумаг была сохранена экспертами на уровне 4,3 гонконгского доллара (HKD) за штуку на июль 2023... читать дальше
.30 января 2023 года 17:40
Инвесторам стоит обратить внимание на акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) на текущей неделе, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Пройдя "дно" в мае-июне прошлого года, рынок стали в РФ продолжает восстанавливаться, и, по нашим данным, многие компании в... читать дальше
.30 января 2023 года 17:20
"Финам" в настоящее время позитивно оценивает привилегированные акции "Башнефти" и "Транснефти", которые имеют хорошие шансы положительно удивить инвесторов дивидендами за 2022 год, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана. "По нашим оценкам, за счет... читать дальше
.30 января 2023 года 16:51
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Chevron Corp., сообщается в комментарии аналитика Кирилла Бахтина. "Инвесторы в прошедшую пятницу негативно восприняли то, что прибыль Chevron за 4К22 оказалась ниже консенсус-оценки рынка, рентабельность по EBITDA снизилась,... читать дальше
.30 января 2023 года 16:29
Freedom Finance Global рекомендует держать акции Nasdaq Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $60 за штуку, сообщается в обзоре. "Результаты технологической биржи Nasdaq за четвертый квартал 2022 года в целом совпали с ожиданиями. Эмитент продолжает сталкиваться с низкой активностью на рынке IPO... читать дальше
.30 января 2023 года 16:08
"Финам" понизил рейтинг акций Zijin Mining Group Co. с "покупать" до "держать", сообщвется в аналитическом материале инвестиционной компании. Прогнозная стоимость для этих бумаг на уровне 13,34 гонконгского доллара (HKD) на август 2023 года была подтверждена экспертами. "За полгода со времени... читать дальше
.30 января 2023 года 15:44
Индекс Мосбиржи может остаться в узком торговом диапазоне 2100-2250 пунктов на текущей неделе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиции" ("БКС МИ") Юлия Голдина. "Уже третий месяц подряд индекс Мосбиржи продолжает торговаться в узком диапазоне 2100-2250 пунктов. Отметим, что рост рынка на 1% в... читать дальше
.30 января 2023 года 15:01
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Exxon Mobil Corp. с целевой ценой $130 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,3%, стоп-приказ: $110, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания отчитается о финансовых... читать дальше
.30 января 2023 года 14:40
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусАла" с целью 48 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,31%, стоп-приказ: 39,5 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты напоминают, что в январе... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.