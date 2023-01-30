"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Exxon Mobil с целью $130

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Exxon Mobil Corp. с целевой ценой $130 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,3%, стоп-приказ: $110, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания отчитается о финансовых результатах за IV квартал 2022 финансового года во вторник, 31 января. Аналитики ожидают, что выручка составит $97,35 млрд, а прибыль на акцию -$3,29. Высокие цены на нефть и растущий спрос на энергоносители должны были оказать положительное влияние на операционные показатели компании. Эксперты ожидают, что отчетность компании превзойдет прогнозы и будет позитивно воспринята рынком.

"С точки зрения технического анализа цена акции пробила сильный уровень сопротивления, обновив

исторический максимум, сохраняется потенциал для дальнейшего движения. Идея на рост бумаги с целью $130. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $110 риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,26", - указывают эксперты инвесткомпании.

Exxon Mobil Corporation - американская нефтяная компания, входит в число крупнейших

корпораций в мире по размеру рыночной капитализации.

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