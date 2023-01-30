Возврат ЦБ РФ к продажам юаней окажет поддержку рублю - "Открытие Инвестиции"

Возврат ЦБ РФ к продажам юаней окажет поддержку рублю, полагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Рубль на текущей неделе, с одной стороны, лишается поддержки спроса со стороны национальных экспортеров, что повышает риск роста доллара до 72-73 руб./$1. С другой стороны, ЦБ должен вернуться к продажам юаней и компенсировать временный простой продаж китайской валюты на прошлой неделе. Это будет сдерживать ослабление рубля. Поэтому краткосрочно держим в уме риски непродолжительного ухода курса доллара выше 70 руб./$1, но пока ожидаем, что выше указанной отметки курс не закрепится. Поэтому сохраняем потенциальный диапазон 70-65 руб./$1 к концу недели", - отмечает эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.