Приток ликвидности от погашения облигаций окажет поддержку рынку госдолга - Инвестбанк Синара

Приток ликвидности от погашения облигаций окажет поддержку рынку госдолга на текущей неделе, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Доходности самых коротких ОФЗ по итогам недели снизились заметнее других - почти на 20 б. п., в результате чего доходность бумаг серии 26215 (август 2023г) опустилась ниже 7% и по итогам недели составила 6,86%. На этой неделе поддержку рынку окажет приток ликвидности от погашения облигаций на сумму порядка 150 млрд руб. Кроме этого, весьма вероятно, недельные данные по инфляции покажут замедление роста цен, что также будет позитивно для долгового рынка. Однако активность участников, скорее всего, окажется умеренной, поскольку через две недели ожидается решение ЦБ РФ по ключевой ставке, в прогнозах по которому у инвесторов заметные расхождения", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.